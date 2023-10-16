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В Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали мэра Тулуна

СК: в Иркутской области задержан мэр города Тулун по подозрению в мошенничестве
Следователи задержали мэра города Тулун Игоря Кариха и предъявили обвинение еще пяти фигурантам дела о мошенничестве при расселении аварийного жилья
Игорь Карих
Игорь Карих (Фото: sledcom38 / Telegram)

Следователи задержали мэра города Тулун Игоря Кариха по подозрению в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья, сообщает СУ СК России по Иркутской области в телеграм-канале.

«Предъявлено обвинение в мошенничестве еще пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тулуна», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Карих в сговоре с подчиненными разработал в 2019 году и реализовал схему по незаконному вселению людей в аварийное жилье, которых затем расселяли как нуждающихся в переселении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий».

О том, что следователи допрашивают мэра Тулуна в рамках уголовного дела, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 2 октября.

После этого Карих прокомментировал ситуацию, призвав не обращать внимание на слухи и продолжать работать. «Очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем, у каждого своя работа, у прокурора надзирать, у следователя следить, у журналистов писать, у сочинителей сочинять, а у нас своя работа», — заявил он (цитата по «ИрСити»).

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Карих занимает должность главы города с 2010 года. С 2004 года был депутатом гордумы, с 2006 по 2010 год занимал пост председателя городского парламента.

В Иркутской области в июне 2019 года произошло сильное наводнение, подтоплен был и Тулун. Виталий Мутко, который был зампредом правительства, оценил затраты на восстановление пострадавших районов в 18,5 млрд руб., жилья лишились 3,5 тыс. семей.

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Иркутская область мэр города задержание мошенничество аварийное жилье
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