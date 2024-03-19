Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Компания Encyclopaedia Britannica, занимающаяся выпуском Британской энциклопедии и словарей Merriam-Webster, намерена получить оценку в $1 млрд в рамках первичного размещения акций (IPO) в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В январе Encyclopaedia Britannica объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO. Компания уже работает с рядом организацией по вопросу возможного листинга. Конфиденциальные заявки на IPO иногда подают, чтобы дольше не раскрывать свои финансовые данные, отмечает Reuters.

Источники Bloomberg считают, что IPO может состояться в июне 2024 года. Детали, включая оценочную стоимость компании и сроки размещения, могут измениться, отметили собеседники агентства.

Encyclopaedia Britannica выпускает Британскую энциклопедию — старейшую в мире непрерывно публикуемую энциклопедию. Компания также владеет американским издателем словарей Merriam-Webster.

Encyclopaedia Britannica основана в 1768 году в Эдинбурге, но в настоящее время она базируется в Чикаго, США. В 1996 году Britannica купила инвестиционная группа по главе с швейцарским финансистом Джейбоком Э. Сафрой. По собственным данным компании, ее продукты в год собирают более 7 млрд просмотров, энциклопедией пользуются более чем в 150 странах.

В конце января Bloomberg сообщил, что оценка онлайн-платформы Reddit, которая в этом году намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO), может составить $5 млрд. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit в сумму от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.

О намерении Reddit стать публичной ранее сообщил Reuters, по данным которого, компания планирует продать около 10% своих бумаг. Как пишет Bloomberg, размещения акций на бирже запланировано на март, но сроки могут измениться.