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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал об оценке Reddit перед IPO в $5 млрд

Bloomberg: оценка Reddit перед IPO может составить $5 млрд
Reddit может провести первичное публичное размещение акций в марте. В 2022 году компания привлекла к работе над планируемым IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs и могла получить оценку $15 млрд
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Оценка онлайн-платформы Reddit, которая в этом году намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO), может составить $5 млрд, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, компания рассматривает эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами; Reddit и ее консультанты ориентируются на число «в районе» $5 млрд, но окончательная сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit в сумму от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.

О намерении Reddit стать публичной ранее сообщил Reuters, по данным которого, компания планирует продать около 10% своих бумаг. Как пишет Bloomberg, размещения акций на бирже запланировано на март, но сроки могут измениться.

Reuters узнал о планах Reddit выйти на IPO в марте
Бизнес
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Летом 2021 года в ходе раунда финансирования, возглавляемого американской компанией Fidelity Investments, Reddit оценили в $10 млрд. В 2022 году, как передавал Bloomberg, компания привлекла к работе над планируемым IPO банки Morgan Stanley и Goldman Sachs и могла получить оценку $15 млрд.

Reddit — платформа, объединяющая функции социальной сети и форума, она была основана в 2005 году. Сайт ежедневно посещают более 50 млн человек, на платформе более 100 тыс. активных сабреддитов (подразделов, посвященных определенной теме).

Стив Хаффман, сооснователь и исполнительный директор Reddit, рассказывал, что большую часть выручки компания получает от продажи рекламы. Своими конкурентами на рынке цифровой рекламы платформа называла Google, Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Amazon, соцсети X (бывшая Twitter), Snap и Pinterest.

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