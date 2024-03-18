Олени сбежали из-за пожара в заповеднике в Приморском крае

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Олени убежали от пожара в заповеднике в Хасанском округе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморского края опубликовало видео, как от огня спасается стадо оленей. Пожар в заповеднике в Хасанском округе произошел по вине людей, сообщили в пресс-службе. «Из-за палов травы и поджогов, совершенных людьми, животные лишились дома, куда вернутся нескоро», — рассказали в ведомстве.

С 6 марта в 22 муниципалитетах Приморского края, в том числе в Хасанском округе, действует особый противопожарный режим. В это время гражданам нельзя находиться в лесах, разводить там открытый огонь и проводить другие огнеопасные работы. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до двух миллионов рублей.

В марте правительство Приморья неоднократно сообщало о пожарах на территории края. Так, на 12 марта действовали семь природных пожаров общей площадью более 370 гектаров. 13 марта правительство сообщило о восьми ликвидированных возгораниях. 16 марта из-за роста природных пожаров в Надеждинском районе и Шкотовском округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.