В центре Якутска загорелся торговый центр

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
Ракова рассказала о применении столичных нейросетей медиками ЯНАО Город, 09:30
Какие налоговые проблемы влекут за собой ретроскидки Pro, 09:29
Антонов пообещал ответ России на атаку на Кремль Политика, 09:29
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Ликсутов оценил работу системы оплаты банковскими картами в метро Москвы Город, 09:20
Пентагон оценил общий объем военной помощи Украине в $35,7 млрд Политика, 09:05
Азия обеспечит 70% роста мировой экономики в 2023-м. Кто станет драйвером Pro, 09:02
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
В Воронежской области сбили беспилотник Политика, 08:55
Россиянина признали главной звездой матча плей-офф Кубка Стэнли Спорт, 08:47
Игреки и зеты тоже любят деньги. Как еще можно мотивировать сотрудников Pro, 08:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:36
Российские военные отбили атаку беспилотников в Херсонской области Политика, 08:33
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых Pro, 08:27
Общество ,  
0 

В центре Якутска загорелся торговый центр

В центре Якутска загорелся торговый центр «Илин Энэр»
Фото: mchsYakutia / Telegram
Фото: mchsYakutia / Telegram

В центре Якутска загорелся торговый центр «Илин Энэр», огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ведомство сообщило о пожаре около 5:00 мск (11:00 по местному времени). В тушении участвовали 79 человек и 16 единиц техники.

Жильцов многоквартирного дома, на который перекинулся огонь, эвакуировали, сообщает якутское агентство ЯСИА. Проезд для транспорта в этой части города закрыли.

Примерно через два часа пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Один человек пострадал.

Дознаватель МЧС и эксперты пожарной лаборатории устанавливают причину пожара. Прокуратура Якутии начала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

В Калининградской области 2 мая загорелся магазин «Леруа Мерлен». Пожар начался в подсобном помещении. Из торговых залов эвакуировали персонал и несколько десятков покупателей. Огонь потушили, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
СВО непреодолимой силы: как бизнесмены в судах ссылаются на спецоперацию
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Теги
Якутск пожары торговый центр
Материалы по теме
На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского НПЗ
Общество
В Приморье загорелся деревоперерабатывающий цех. Видео
Общество
В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter