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В центре Якутска загорелся торговый центр «Илин Энэр», огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ведомство сообщило о пожаре около 5:00 мск (11:00 по местному времени). В тушении участвовали 79 человек и 16 единиц техники.

Жильцов многоквартирного дома, на который перекинулся огонь, эвакуировали, сообщает якутское агентство ЯСИА. Проезд для транспорта в этой части города закрыли.

Примерно через два часа пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Один человек пострадал.

Дознаватель МЧС и эксперты пожарной лаборатории устанавливают причину пожара. Прокуратура Якутии начала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

В Калининградской области 2 мая загорелся магазин «Леруа Мерлен». Пожар начался в подсобном помещении. Из торговых залов эвакуировали персонал и несколько десятков покупателей. Огонь потушили, никто не пострадал.