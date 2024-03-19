Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде
Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности. Об этом заявила городская администрация.
«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.
В администрации подчеркнули, что в магазинах есть хлеб, молочные продукты, мясо, яйцо, сахар и товары первой необходимости. «Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации», — добавили в мэрии.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
За последние дни обстрелы Белгородской области усилились, а украинские диверсионно-разведывательные группы совершили несколько попыток прорваться в регион. На фоне этого в Белгороде на несколько дней закрывали торговые центры, а школы и колледжи переводили на дистанционную работу.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что за неделю 12-18 марта в области из-за атак и обстрелов со стороны Украины погибли 11 человек, 82 человека пострадали. В тяжелом состоянии находятся девять жителей региона.
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