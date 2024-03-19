 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде

Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине

Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности. Об этом заявила городская администрация.

«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.

В администрации подчеркнули, что в магазинах есть хлеб, молочные продукты, мясо, яйцо, сахар и товары первой необходимости. «Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации», — добавили в мэрии.

Последствия обстрелов Белгорода. Фоторепортаж
Фотогалерея 

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

За последние дни обстрелы Белгородской области усилились, а украинские диверсионно-разведывательные группы совершили несколько попыток прорваться в регион. На фоне этого в Белгороде на несколько дней закрывали торговые центры, а школы и колледжи переводили на дистанционную работу.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что за неделю 12-18 марта в области из-за атак и обстрелов со стороны Украины погибли 11 человек, 82 человека пострадали. В тяжелом состоянии находятся девять жителей региона.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Белгород Белгородская область продукты
Материалы по теме
ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду
Политика
Число погибших при ударе по дому в белгородском селе выросло до четырех
Политика
Два человека погибли от прямого попадания снаряда в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53
В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году Политика, 00:26
В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта Политика, 00:04
Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе Экономика, 00:00
«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны Финансы, 00:00
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18 мар, 23:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине Политика, 18 мар, 23:52
Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности Политика, 18 мар, 23:39
ЕС согласовал санкции против России из-за смерти Алексея Навального Политика, 18 мар, 23:39
В Кремле оценили возможность переговоров о контроле над ядерным оружием Политика, 18 мар, 23:03
Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины Политика, 18 мар, 22:38
«Динамо» проиграло «Трактору» второй матч подряд в плей-офф КХЛ Спорт, 18 мар, 22:37
ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду Политика, 18 мар, 22:37