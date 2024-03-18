Слуцкий заявил, что доволен своим последним местом на выборах президента

Картонная фигура Леонида Слуцкого в Федеральном избирательном штабе кандидата в президента РФ от партии ЛДПР (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который участвовал в выборах президента России, заявил, что доволен их результатом и предвидел их такими, передает ТАСС.

«Как никогда главное не победа, а участие», — сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что занял второе месте в Луганске, Чечне, Приморском крае, Ставрополье, Запорожской и Тюменской области, в ЯНАО и на Чукотке.

«Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — добавил Слуцкий.

Слуцкий сказал, что голосовал на выборах сам за себя, «хотя и колебался».

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030-го.

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на президентских выборах победил Владимир Путин, набрав 87,28%. Число поданных за него голосов превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третье — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий (3,20%).

По результатам федерального ДЭГ (не включая Москву, считается отдельно), Путин набирает 87,41% голосов. Даванков занимает второе место с 6,28% голосов, у Слуцкого и Харитонова — 3,75% и 2,56% соответственно.