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Выборы президента России ,  
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Слуцкий фразой «главное — участие» оценил последнее место на выборах

Слуцкий заявил, что доволен своим последним местом на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Картонная фигура Леонида Слуцкого в Федеральном избирательном штабе кандидата в президента РФ от партии ЛДПР
Картонная фигура Леонида Слуцкого в Федеральном избирательном штабе кандидата в президента РФ от партии ЛДПР (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который участвовал в выборах президента России, заявил, что доволен их результатом и предвидел их такими, передает ТАСС.

«Как никогда главное не победа, а участие», — сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что занял второе месте в Луганске, Чечне, Приморском крае, Ставрополье, Запорожской и Тюменской области, в ЯНАО и на Чукотке.

«Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой», — добавил Слуцкий.

Слуцкий сказал, что голосовал на выборах сам за себя, «хотя и колебался».

Как итоги президентских выборов повлияют на КПРФ, ЛДПР и «Новых людей»
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030-го.

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Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на президентских выборах победил Владимир Путин, набрав 87,28%. Число поданных за него голосов превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третье — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий (3,20%).

По результатам федерального ДЭГ (не включая Москву, считается отдельно), Путин набирает 87,41% голосов. Даванков занимает второе место с 6,28% голосов, у Слуцкого и Харитонова — 3,75% и 2,56% соответственно.

Слуцкий фразой «главное — участие» оценил последнее место на выборах
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Теги
Леонид Слуцкий ЛДПР выборы президента президентские выборы
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