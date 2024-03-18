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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при ударе по дому в белгородском селе выросло до четырех

Гладков сообщил о четырех погибших после удара по дому в селе Никольское
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Число погибших после попадания снаряда по дому в селе Никольское выросло до четырех человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее он рассказал о двух погибших мужчинах. Позднее из-под завалов достали тела двух женщин.

«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — уточнили Гладков.

При этом маленькую девочку, внучку одной из погибших, удалось спасти. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние девочки стабилизировали, она находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, добавил глава региона.

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Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Днем 18 марта Гладков сообщил, что в селе Никольское два человека погибли при прямом попадании снаряда в дом. Кроме того, пострадали еще трое мужчин, но от госпитализации они отказались. Один из них отравился угарным газом, второй получил легкие осколочные ранения, у третьего — баротравма.

Число погибших при ударе по дому в белгородском селе выросло до четырех
Число погибших при ударе по дому в белгородском селе выросло до четырех

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Вячеслав Гладков Белгородская область снаряд Украина погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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