Число погибших при ударе по дому в белгородском селе выросло до четырех
Число погибших после попадания снаряда по дому в селе Никольское выросло до четырех человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Ранее он рассказал о двух погибших мужчинах. Позднее из-под завалов достали тела двух женщин.
«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень», — уточнили Гладков.
При этом маленькую девочку, внучку одной из погибших, удалось спасти. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние девочки стабилизировали, она находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, добавил глава региона.
Днем 18 марта Гладков сообщил, что в селе Никольское два человека погибли при прямом попадании снаряда в дом. Кроме того, пострадали еще трое мужчин, но от госпитализации они отказались. Один из них отравился угарным газом, второй получил легкие осколочные ранения, у третьего — баротравма.
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