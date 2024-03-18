Два человека погибли от прямого попадания снаряда в Белгородской области
В селе Никольское Белгородской области два человека погибли при прямом попадании снаряда в дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина. От полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи», — написал губернатор.
Он также отметил, что спасатели достали из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Скорая доставила ребенка в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Предположительно, в доме могут находиться еще две женщины, их поиск продолжается.
Еще трое мужчин от госпитализации отказались. Один из них отравился угарным газом, второй получил легкие осколочные ранения, у третьего — баротравма.
С начала марта в Белгородской области участились случаи обстрелов и атак беспилотников.
Днем 18 марта Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом. Губернатор добавил, что в результате отражения украинского удара пострадали два жителя столицы региона. У одного из них минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у другого — непроникающее ранение брюшной стенки.
Также сегодня министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за неделю 11 человек погибли и 82 пострадали из-за атак и обстрелов Вооруженных сил Украины. Девять жителей региона пребывают в тяжелом состоянии. Их могут направить в федеральные медицинские центры на длительное лечение.
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