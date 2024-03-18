Суд в Москве не стал арестовывать пытавшуюся помешать выборам пенсионерку

Суд в Москве не стал арестовывать пытавшуюся помешать выборам пенсионерку

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Люблинский суд Москвы не удовлетворил требование прокуратуры об аресте пенсионерки, которая пыталась помешать процедуре выборов.

«Суд полагает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в постановлении, доступном в карточке дела на сайте суда.

Суть дела в постановлении не описана. Заседание состоялось 16 марта, однако постановление суда было опубликовано позже.

Суд учел возраст женщины и диагностированное у нее онкологическое заболевание. Пенсионерка признала вину и заявила, что не будет скрываться от суда и намерена помогать следствию, говорится в материалах дела.

Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

17 марта МВД сообщило о возбуждении 61 уголовного дела за попытки помешать избирательному процессу. 23 дела касаются ложных сообщений о совершении терактов, еще 33 дела завели в отношении нарушителей, которые пытались поджечь урны для бюллетеней либо залить их краской и зеленкой.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила также о беспрецедентном уровне внешнего давления на выборы в России. На системы, которые участвовали в организации голосования, совершали DDoS-атаки. С момента начала выборной кампании зафиксировали более 12 млн кибератак.