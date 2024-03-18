Суд в Москве не стал арестовывать пытавшуюся помешать выборам пенсионерку
Люблинский суд Москвы не удовлетворил требование прокуратуры об аресте пенсионерки, которая пыталась помешать процедуре выборов.
«Суд полагает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в постановлении, доступном в карточке дела на сайте суда.
Суть дела в постановлении не описана. Заседание состоялось 16 марта, однако постановление суда было опубликовано позже.
Суд учел возраст женщины и диагностированное у нее онкологическое заболевание. Пенсионерка признала вину и заявила, что не будет скрываться от суда и намерена помогать следствию, говорится в материалах дела.
Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
17 марта МВД сообщило о возбуждении 61 уголовного дела за попытки помешать избирательному процессу. 23 дела касаются ложных сообщений о совершении терактов, еще 33 дела завели в отношении нарушителей, которые пытались поджечь урны для бюллетеней либо залить их краской и зеленкой.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила также о беспрецедентном уровне внешнего давления на выборы в России. На системы, которые участвовали в организации голосования, совершали DDoS-атаки. С момента начала выборной кампании зафиксировали более 12 млн кибератак.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?