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Выборы президента России ,  
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Житель Керчи съел бюллетень на выборах президента

Житель Керчи на выборах президента России съел свой бюллетень
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В Керчи мужчина, пришедший на избирательный участок для голосования на выборах президента России, съел свой бюллетень. Об этом рассказал глава регионального избиркома Михаил Малышев, передает «РИА Новости».

По его словам, молодой человек хотел опустить в ящик для голосования бюллетень или какой-то другой бумажный лист. «Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — сообщил Малышев на заседании избиркома.

Он уточнил, что инцидент произошел 17 марта, мужчина провел в кабинке для голосования около пяти минут, там он рисовал на бюллетене «определенные знаки».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

За время выборов президента власти сообщили о десятках случаях порчи бюллетеней на избирательных участках. Граждане выливали в урну для голосования зеленку или поджигали свои бюллетени. Вечером 17 марта МВД сообщило, что в период выборов было составлено 55 административных протоколов и возбуждено 61 уголовное дело. В московском избиркоме пообещали учесть все испорченные бюллетени, если они будут читаемыми.

По итогам подсчета 100% голосов на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), следом идут Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,2%).

Житель Керчи съел бюллетень на выборах президента
Житель Керчи съел бюллетень на выборах президента

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Теги
Крым Керчь выборы президента голосование бюллетень
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