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Выборы президента России ,  
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В Горизбиркоме Москвы пообещали учесть все читаемые испорченные бюллетени

Горизбирком Москвы: все испорченные бюллетени, если они читаемы, будут учтены
Сюжет
Выборы президента России
Все испорченные на столичных участках бюллетени учтут, если они будут читаемы, заявили в Горизбиркоме Москвы. Ранее ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней красящей жидкостью. На участке в Москве девушка вылила в ящик зеленку

В Москве учтут все испорченные бюллетени, если они будут читаемы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, сообщает «РИА Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди — они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», — сказал Реут.

В первый день голосования на выборах президента России в разных регионах произошло несколько инцидентов на избирательных участках. Днем Центризбирком сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах красящей жидкостью.

В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней
Политика
Фото:Владислав Некрасов / Reuters

Так, на участке в Москве девушка вылила в урну зеленку. На нее завели дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Кроме того, на одном из столичных избирательных участков женщина подожгла «легковоспламеняющейся жидкостью» кабинку для голосования. Против нее также возбудили дело по ст. 141 УК.

Выборы президента России проходят во всех регионах с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: это Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

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По данным Центризбиркома, по состоянию на 21:00 мск явка избирателей на выборах президента России по всей стране составила 35,67%. В электронном голосовании в 28 регионах приняли участие около 3,4 млн россиян.

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София Земляных
Москва Мосгоризбирком бюллетень избирательные участки
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