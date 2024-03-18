 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом

Гладков: над Белгородской областью работает система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО отразила украинскую атаку над Белгородом и областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара пострадали два жителя города.

«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение», — написал Гладков.

Повреждения в результате обстрела зафиксировали в 11 частных домах Белгорода, трех квартирах и на двух предприятиях. Ремонт потребуется 37 автомобилям и объекту теплоносителя.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В Белгороде и области с начала марта участились случаи объявления ракетной опасности. В частности, 15 марта предупреждение о тревоге выпускали четыре раза.

Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили утром 18 марта. Также Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 10 снарядов RM-70 Vampire в регионе.

Читайте на РБК Pro
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов
Apple выбрала неочевидный способ зарабатывать на ИИ
Как стать проактивным: 10 советов по развитию самомотивации

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области сбили 10 снарядов системы Vampire
Политика
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Один человек пострадал при обстреле Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Глава Минсельхоза Чехии предложил запретить импорт зерна из России Экономика, 13:23
«Кам24» сообщило о гибели двух туристов после схода лавины на Камчатке Общество, 13:23
Напугайте, а потом пообещайте легкое решение: как продавать компаниям Pro, 13:17
Пушилин разъяснил параметры «санитарной зоны» вокруг ДНР Политика, 13:11
Правозащитники зафиксировали спад верховенства закона в ЕС Политика, 13:03
Выборы президента России. Главное Политика, 13:01
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим снижением цен на апартаменты Недвижимость, 12:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев назвал причины проигрыша Алькарасу в финале «Мастерса» Спорт, 12:59
Turkish Airlines упростила требования к пассажирам рейсов в Южную Америку Общество, 12:50
Главы Binance и Crypto.com спрогнозировали дальнейший рост биткоина Крипто, 12:49
Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой Политика, 12:49
Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района «с самого утра» Политика, 12:46
Когда менять цену на товар — плохое решение: влияние неценовых факторов Pro, 12:44
Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине Политика, 12:30