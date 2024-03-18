Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом
Система ПВО отразила украинскую атаку над Белгородом и областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате удара пострадали два жителя города.
«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение», — написал Гладков.
Повреждения в результате обстрела зафиксировали в 11 частных домах Белгорода, трех квартирах и на двух предприятиях. Ремонт потребуется 37 автомобилям и объекту теплоносителя.
В Белгороде и области с начала марта участились случаи объявления ракетной опасности. В частности, 15 марта предупреждение о тревоге выпускали четыре раза.
Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили утром 18 марта. Также Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 10 снарядов RM-70 Vampire в регионе.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском