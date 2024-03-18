Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО отразила украинскую атаку над Белгородом и областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара пострадали два жителя города.

«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение», — написал Гладков.

Повреждения в результате обстрела зафиксировали в 11 частных домах Белгорода, трех квартирах и на двух предприятиях. Ремонт потребуется 37 автомобилям и объекту теплоносителя.

В Белгороде и области с начала марта участились случаи объявления ракетной опасности. В частности, 15 марта предупреждение о тревоге выпускали четыре раза.

Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили утром 18 марта. Также Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 10 снарядов RM-70 Vampire в регионе.