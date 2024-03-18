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Политика ,  
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Поклонская впервые за 1,5 года появилась в эфире и обратилась к крымчанам

Поклонская впервые с 2022 года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Бывшая глава прокуратуры Крыма и экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская впервые с июня 2022 года появилась в эфире в свой день рождения, 17 марта, и поздравила жителей Крыма с 10-летним юбилеем присоединения республики к России. Видео ее обращения опубликовано в группе телеканала «Нара ТВ» в «ВКонтакте».

«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению», — сказала Поклонская, добавив, что это было сделано мирным и демократическим путем.

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Политика
Наталья Поклонская

В июне 2022 года президент Владимир Путин уволил Поклонскую с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Она проработала в ведомстве чуть больше четырех месяцев.

Поклонская позже пояснила, что ее увольнение связано со сменой места работы — она была назначена советником генпрокурора России. Тогда же она сообщила, что прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.

До 2014 года Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины. В марте 2014 года, после референдума о присоединении Крыма к России, стала генеральным прокурором полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. Москва, в свою очередь, считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

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Наталья Поклонская Крым референдум в Крыму
Наталья Поклонская фото

Наталья Поклонская

советник генпрокурора, бывший депутат и замглавы Россотрудничества
18 марта 1980 года
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