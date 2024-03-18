Пушилин разъяснил параметры «санитарной зоны» вокруг ДНР

Денис Пушилин (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Пределы «санитарной зоны» вокруг Донецкой Народной Республики (ДНР) будут зависеть от дальности стрельбы поставляемых Украине вооружений, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Санитарная зона должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности», — сказал он.

Между Донецком и Днепропетровском около 240 км.

Пушилин также напомнил, что, согласно конституции, территория ДНР находится в административных границах бывшей Донецкой области Украины.

Российские официальные лица не раз высказывались на тему возможного формирования буферной зоны между территорией страны и Украиной.

17 марта ее упомянул на пресс-конференции в своем избирательном штабе действующий президент Владимир Путин. По его словам, такая зона будет создана на подконтрольных Киеву территориях, если Россия сочтет это целесообразным. Он также отметил, что это пространство должно быть таким, чтобы его было сложно преодолеть имеющимися на вооружении противника средствами.

В июне 2023 года Путин отметил, что Москва будет вынуждена рассмотреть вопрос создания буферной зоны в случае продолжения обстрелов российской территории со стороны Украины.

«Мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал президент.

В середине февраля 2024 года о буферной зоне высказался губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона выразил мнение, что глубина такого пространства должна превосходить дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У». «Не менее 150–200 километров», — заключил он.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы России, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области, регулярно подвергаются обстрелам, атакам беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, и попыткам диверсантов проникнуть на территорию России.