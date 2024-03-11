В Хакасии лавина накрыла сноубордиста

Лавина накрыла отдыхающего, катавшегося на горнолыжном курорте в Хакасии. Видео опубликовали в группе «Приисковый. Ивановские озера».

Лавина сошла на горнолыжном курорте Приисковый в Хакасии. Снег накрыл одного из сноубордистов. Его удалось найти и откопать другим горнолыжникам, которые катались вместе с пострадавшим. «Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование», — написали в группе.

Риск схода лавин в Хакасии сохраняется с середины осени до конца весны, сообщили после случившегося в пресс-службе МЧС по республике. «Если перед тобой склон крутизной хотя бы 15–20 градусов, покрытый снегом, он уже считается лавиноопасным», — предупредили в МЧС. Отдыхающих призвали не кататься в одиночку и иметь при себе лавинное оборудование.

В декабре 2023 года в Приисковом погибли двое туристов. Тогда две группы отдыхающих отправились на снегоходах в тайгу и не смогли вернуться из-за метели. На следующий день начались поиски пропавших. Двое из 26 туристов были найдены мертвыми.