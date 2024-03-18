В Хакасии мужчину арестовали на 2 месяца за пиротехнику на избирательном участке

В Хакасии мужчину арестовали за взрыв пиротехники на выборах

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Хакасии на два месяца отправили под стражу мужчину, который взорвал пиротехнику на избирательном участке, сообщила пресс-служба суда. На него завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Рассмотрев ходатайство следователя, суд постановил отправить гражданина под стражу на два месяца.

По версии следствия, вечером 15 марта мужчина зашел в здание администрации Черногорска, где работала территориальная избирательная комиссия. После этого он взорвал пиротехническое изделие, руководствуясь целью «грубого нарушения общественного порядка». Следствие также считает, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. После подсчета 99,5% голосов Владимир Путин набрал на них 87,33%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,81%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Перми 17 марта произошел инцидент, похожий на то, что случилось в Черногорске. В столице Пермского края женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова. Из здания эвакуировали 50 человек. По данным телеграм-канала Baza, взрыв устроила 64-летняя женщина, от детонации петарды ей оторвало руку. Очевидцы рассказали изданию, что перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону.