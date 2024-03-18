 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62 на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских военных авиамбомбами М-62 на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Удар по объекту нанесли бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, которые повышают точность боеприпасов. Су-34 может нести четыре такие бомбы.

Минобороны сообщило об уничтожении летевшего к Козинке Ми-8 ВСУ
Политика

ФАБ-500 — фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг.

Военный аналитик Юлиан Рёпке писал для Bild, что российская армия в боях за Авдеевку (город в ДНР, в феврале перешедший под контроль России) массово применяла артиллерию и авиацию для прикрытия штурмовых частей. Успех российских военных, уточнил Рёпке, связан с применением ФАБ-500, которые успешно уничтожали позиции ВСУ.

Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Читайте на РБК Pro
Турбулентность на зарубежных рынках жилья: куда инвестировать 1 млн руб.
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Теги
Минобороны ВСУ Су-34 ФАБ-500
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах
Политика
Минобороны заявило об уничтожении трех Patriot и ударе по «Кракену»
Политика
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине расширить мобилизацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 08:36
Турбулентность на зарубежных рынках жилья: куда инвестировать 1 млн руб. Pro, 08:18
Двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке Общество, 08:17
Штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований в феврале Политика, 08:12
Более 20 вагонов поезда сошли с рельсов из-за машины на путях Общество, 08:02
Личный опыт: как я гостила неделю в Южной Корее за ₽180 000 Life, 08:00
Семь главных рисков, угрожающих выкупу замороженных активов россиян Pro, 07:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Центризбирком подсчитал 99,5% голосов на выборах президента России Политика, 07:45
Выборы президента России. Главное Политика, 07:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 07:30
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников Политика, 07:27
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ Политика, 07:18
Британия и Польша отказались считать выборы в России свободными Политика, 07:14