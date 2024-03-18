Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских военных авиамбомбами М-62 на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Удар по объекту нанесли бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, которые повышают точность боеприпасов. Су-34 может нести четыре такие бомбы.

ФАБ-500 — фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг.

Военный аналитик Юлиан Рёпке писал для Bild, что российская армия в боях за Авдеевку (город в ДНР, в феврале перешедший под контроль России) массово применяла артиллерию и авиацию для прикрытия штурмовых частей. Успех российских военных, уточнил Рёпке, связан с применением ФАБ-500, которые успешно уничтожали позиции ВСУ.