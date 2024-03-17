Во Львове начали проверку после задержания волонтера военкомами

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Во Львове начали служебную проверку после того, как сотрудники местного военкомата силой затолкали в автобус волонтера и вручили ему повестку «задним числом». Об этом сообщил УНИАН руководитель Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Артур Ниязов.

«По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны. Однако нужно установить все обстоятельства, лиц, а не просто назначить виновного», — сказал комиссар.

Как пишет УНИАН, ранее в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме силой затаскивают прохожего в микроавтобус. Украинка Виолетта Таран утверждает, что на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ.

По словам женщины, вечером 15 марта сотрудники военкомата задержали на улице ее мужа, с применением физической силы запихнули в микроавтобус, порвав ему куртку, разбив очки и телефон, а потом вручили повестку «задним числом». Таран отказался проходить военно-врачебную комиссию, потому что не имел при себе медицинских документов.

Несмотря на это, к утру 16 марта уже был готов приказ о мобилизации Тарана, утверждает его жена. «По состоянию на сейчас мой муж в пути в военную часть, которая находится в городе Ровно», — заявила женщина.

В начале февраля украинский парламент в первом чтении принял законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, на Украине начнут работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.

В рамках законопроекта отсрочку от мобилизации потеряют украинские мужчины, которые получают второе высшее образование, и аспиранты, которые обучаются на платном отделении. Руководители больниц будут обязаны сообщать о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет в ТЦК. Документ также предусматривает демобилизацию через 36 месяцев.