 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Во Львове начали проверку после задержания волонтера военкомами

В военкомате Львова начали проверку после насильственной мобилизации волонтера
Сюжет
Военная операция на Украине

Во Львове начали проверку после задержания волонтера военкомами
Video

Во Львове начали служебную проверку после того, как сотрудники местного военкомата силой затолкали в автобус волонтера и вручили ему повестку «задним числом». Об этом сообщил УНИАН руководитель Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Артур Ниязов.

«По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны. Однако нужно установить все обстоятельства, лиц, а не просто назначить виновного», — сказал комиссар.

Как пишет УНИАН, ранее в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме силой затаскивают прохожего в микроавтобус. Украинка Виолетта Таран утверждает, что на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ.

Киев заявил о необходимости заменить 330 тыс. уставших военнослужащих
Политика
Фото:Reuters

По словам женщины, вечером 15 марта сотрудники военкомата задержали на улице ее мужа, с применением физической силы запихнули в микроавтобус, порвав ему куртку, разбив очки и телефон, а потом вручили повестку «задним числом». Таран отказался проходить военно-врачебную комиссию, потому что не имел при себе медицинских документов.

Несмотря на это, к утру 16 марта уже был готов приказ о мобилизации Тарана, утверждает его жена. «По состоянию на сейчас мой муж в пути в военную часть, которая находится в городе Ровно», — заявила женщина.

Читайте на РБК Pro
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

В начале февраля украинский парламент в первом чтении принял законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, на Украине начнут работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.

В рамках законопроекта отсрочку от мобилизации потеряют украинские мужчины, которые получают второе высшее образование, и аспиранты, которые обучаются на платном отделении. Руководители больниц будут обязаны сообщать о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет в ТЦК. Документ также предусматривает демобилизацию через 36 месяцев.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Украина мобилизация Львов военкомат волонтеры
Материалы по теме
Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине расширить мобилизацию
Политика
В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате
Политика
В украинском законе о мобилизации «урегулируют» вопрос с инвалидами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 17:31
«Ювентус» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трех матчей Спорт, 17:26
Путин поручил обнародовать результаты расследования по крушению Ил-76 Политика, 17:12
В Калужской области перехватили беспилотник Политика, 17:11
Какое решение в планировке квартиры будет выгодным для большой семьи РБК и ПИК, 17:10
Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней Политика, 17:10
Во Львове начали проверку после задержания волонтера военкомами Политика, 17:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Спартак» проиграл «Металлургу» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина Спорт, 16:51
При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали Политика, 16:36
Минобороны сообщило об уничтожении летевшего к Козинке Ми-8 ВСУ Политика, 16:30
Как голосуют на выборах президента за границей. Фото Политика, 16:28 
Зачем человеку 7 «лишних» органов — Harvard Health Pro, 16:22
Участник народной дружины Курской области сбил дрон из охотничьего ружья Политика, 16:16
Явка на выборах президента России превысила рекордные 70% Политика, 16:13