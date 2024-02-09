Омбудсмен сообщил о гибели в первый день службы мобилизованного украинца
Украинец, которого мобилизовали, несмотря на инвалидность, умер в первый день службы, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
По его информации, Одесский территориальный центр комплектования — так на Украине называются военкоматы — мобилизовал страдающего эпилепсией мужчину.
Лубинец обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны для проведения расследования, а также к военному командованию — для усиления контроля и «неукоснительное соблюдение требований законодательства» во время проведения мобилизации.
В начале февраля Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.
Законопроект подразумевает введение электронных повесток; наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж; возможность демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы и другие пункты.
Мобилизация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну (за некоторыми исключениями).
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле