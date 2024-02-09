Омбудсмен: мобилизованный на Украине инвалид умер в первый день службы

Омбудсмен сообщил о гибели в первый день службы мобилизованного украинца

Дмитрий Лубинец (Фото: dmytro_lubinetzs / Telegram)

Украинец, которого мобилизовали, несмотря на инвалидность, умер в первый день службы, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

По его информации, Одесский территориальный центр комплектования — так на Украине называются военкоматы — мобилизовал страдающего эпилепсией мужчину.

Лубинец обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны для проведения расследования, а также к военному командованию — для усиления контроля и «неукоснительное соблюдение требований законодательства» во время проведения мобилизации.

В начале февраля Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.

Законопроект подразумевает введение электронных повесток; наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж; возможность демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы и другие пункты.