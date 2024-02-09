 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Омбудсмен сообщил о гибели в первый день службы мобилизованного украинца

Омбудсмен: мобилизованный на Украине инвалид умер в первый день службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото: dmytro_lubinetzs / Telegram)

Украинец, которого мобилизовали, несмотря на инвалидность, умер в первый день службы, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

По его информации, Одесский территориальный центр комплектования — так на Украине называются военкоматы — мобилизовал страдающего эпилепсией мужчину.

Лубинец обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны для проведения расследования, а также к военному командованию — для усиления контроля и «неукоснительное соблюдение требований законодательства» во время проведения мобилизации.

Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В начале февраля Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий мобилизацию на Украине. Если он пройдет все процедуры, то может вступить в силу в апреле.

Законопроект подразумевает введение электронных повесток; наказание для уклонистов в виде ареста счетов, ограничений на вождение авто и права на выезд за рубеж; возможность демобилизации лишь спустя 36 месяцев службы и другие пункты.

Мобилизация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну (за некоторыми исключениями).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Украина мобилизация ВСУ
Материалы по теме
Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации
Политика
На Украине продлили военное положение и мобилизацию
Политика
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В Киеве опровергли арест счетов уклонистов в новом законе о мобилизации Политика, 00:26
ФСИН объяснила отправку экс-полковника МВД Захарченко в ШИЗО Общество, 00:21
Запретили девушек в бикини. Как Тейлор Свифт изменила Супербоул Спорт, 00:00
В Ростове арестовали преследовавшего двух девочек мужчину Общество, 09 фев, 23:59
Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону Политика, 09 фев, 23:43
Застрявший на Кубе самолет Nordwind вылетел в Москву Общество, 09 фев, 23:27
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 09 фев, 23:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Черном море уничтожили шедший в сторону Крыма дрон ВСУ Политика, 09 фев, 23:21
В Одессе, Очакове и Херсоне прогремели взрывы Политика, 09 фев, 23:08
Омбудсмен сообщил о гибели в первый день службы мобилизованного украинца Политика, 09 фев, 22:55
Минтруд напомнил о планах повысить социальные пенсии на 7,5% Общество, 09 фев, 22:50
В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку Блока Политика, 09 фев, 22:22
Залужный сделал первое заявление после отставки с поста главкома Политика, 09 фев, 22:15
Премьер Словакии выступил за допуск российских спортсменов к Олимпиаде Спорт, 09 фев, 22:13