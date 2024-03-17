 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке

Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке Приморского края

Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке
Video

Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке Приморского края, он получил ушибы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Mash, упавший артист работает в Большом новосибирском цирке шапито «Звездный», коллектив которого приехал в Находку с гастролями. С колеса упал акробат родом из Бразилии.

«Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу цирка сообщает, что артиста зовут Луан, он «жив и здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа».

В цирке в Барнауле гимнастка под куполом сорвалась с трапеции. Видео
Общество

Накануне во время выступления в Новосибирском цирке сорвалась с высоты гимнастка «Королевского цирка Гии Эрадзе» Елизавета Чумакова. Артистку госпитализировали в местную больницу.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава. Сама Чумакова в видеообращении рассказала, что чувствует себя нормально.

Читайте на РБК Pro
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
цирк Находка Приморский край Новосибирск акробат
Материалы по теме
Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу в Новосибирске
Общество
В Омске гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке
Общество
Гимнаст перепрыгнул трехметровый забор и бежал из Северной Кореи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 17:31
«Ювентус» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трех матчей Спорт, 17:26
Путин поручил обнародовать результаты расследования по крушению Ил-76 Политика, 17:12
В Калужской области перехватили беспилотник Политика, 17:11
Какое решение в планировке квартиры будет выгодным для большой семьи РБК и ПИК, 17:10
Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней Политика, 17:10
Во Львове начали проверку после задержания волонтера военкомами Политика, 17:01
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
«Спартак» проиграл «Металлургу» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина Спорт, 16:51
При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали Политика, 16:36
Минобороны сообщило об уничтожении летевшего к Козинке Ми-8 ВСУ Политика, 16:30
Как голосуют на выборах президента за границей. Фото Политика, 16:28 
Зачем человеку 7 «лишних» органов — Harvard Health Pro, 16:22
Участник народной дружины Курской области сбил дрон из охотничьего ружья Политика, 16:16
Явка на выборах президента России превысила рекордные 70% Политика, 16:13