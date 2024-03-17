Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке Приморского края

Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке

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Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке Приморского края, он получил ушибы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Mash, упавший артист работает в Большом новосибирском цирке шапито «Звездный», коллектив которого приехал в Находку с гастролями. С колеса упал акробат родом из Бразилии.

«Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу цирка сообщает, что артиста зовут Луан, он «жив и здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа».

Накануне во время выступления в Новосибирском цирке сорвалась с высоты гимнастка «Королевского цирка Гии Эрадзе» Елизавета Чумакова. Артистку госпитализировали в местную больницу.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава. Сама Чумакова в видеообращении рассказала, что чувствует себя нормально.