В Барнауле в цирке гимнастка под куполом сорвалась с трапеции

В цирке в Барнауле гимнастка под куполом сорвалась с трапеции. Видео

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Артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену во время акробатического номера в Барнауле 31 августа, сообщает прокуратура Алтайского края со ссылкой на публикации в СМИ.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Прокуроры намерены проверить выполнение требований безопасности и охраны труда в цирке.

О состоянии гимнастки на момент подготовки этого материала информации не было.