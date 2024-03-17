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Девочка подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре

Девочка подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре
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Выборы президента России

Девочка подожгла скатерть на избирательном участке в школе в Краснодаре. Об этом рассказала председатель краснодарской участковой избирательной комиссии № 2138 Инна Емельянова, ее видеообращение опубликовал телеканал «Кубань 24».

Девочка учится в школе, где разместили избирательный участок. По словам Емельяновой, никакого ущерба ребенок не нанес, голосование продолжается в обычном режиме. С девочкой «работают психологи и полиция».

«По предварительной информации, девочка совершила этот поступок по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства», — сказала председатель избиркома. Она отметила, что «наши внешние недоброжелатели пытаются открыто использовать наших детей для нарушения хода голосования».

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РБК обратился за комментарием в МВД и управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 16 марта сообщила, что «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями на 29 участках в 20 регионах России. Всего, по ее словам, безвозвратно было испорчено 214 бюллетеней.

Известно о нескольких случаях возбуждения уголовных дел на россиян, которые пытались совершить поджоги или разлить зеленку на избирательных участках. В частности, в Петербурге на девушку, которая 15 марта кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка, возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК). Суд отправил ее в СИЗО.

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Теги
Краснодар поджог школьница девочка ребенок избирательный участок
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