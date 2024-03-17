Два человека погибли и пять получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне

Два человека погибли и пять получили ранения при стрельбе в Вашингтоне

Фото: J.L. Sousa / Zuma / Global Look Press

В столице США, Вашингтоне, ночью открыли стрельбу, в результате два человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил CNN со ссылкой на полицию города.

По информации ведомства, стрельбу открыли около 3:00 по местному времени (10:00 мск) неподалеку от центра отдыха. Кто конкретно открыл огонь, пока неизвестно.

Как уточнил помощник начальника городской полиции Джеффри Кэрролл, все пострадавшие — взрослые. Информации об их состоянии он не раскрыл.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых, не установила мотивов, пишет телеканал. NBC News сообщает со ссылкой на полицейский департамент, что разыскивается чернокожий мужчина среднего телосложения, в светлых брюках и синей рубашке.

В начале марта неизвестные открыли огонь по подросткам на остановке в Филадельфии из автомобиля. Ранения получили восемь старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. По данным полиции, в их сторону совершили более 30 выстрелов.

В одного из пострадавших, 16-летнего парня, попали девять пуль. Он находился в критическом состоянии. Состояние других раненых — шестерых мальчиков и одной девочки — оценивалось как стабильное.