Два человека погибли и пять получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
В столице США, Вашингтоне, ночью открыли стрельбу, в результате два человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщил CNN со ссылкой на полицию города.
По информации ведомства, стрельбу открыли около 3:00 по местному времени (10:00 мск) неподалеку от центра отдыха. Кто конкретно открыл огонь, пока неизвестно.
Как уточнил помощник начальника городской полиции Джеффри Кэрролл, все пострадавшие — взрослые. Информации об их состоянии он не раскрыл.
Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых, не установила мотивов, пишет телеканал. NBC News сообщает со ссылкой на полицейский департамент, что разыскивается чернокожий мужчина среднего телосложения, в светлых брюках и синей рубашке.
В начале марта неизвестные открыли огонь по подросткам на остановке в Филадельфии из автомобиля. Ранения получили восемь старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. По данным полиции, в их сторону совершили более 30 выстрелов.
В одного из пострадавших, 16-летнего парня, попали девять пуль. Он находился в критическом состоянии. Состояние других раненых — шестерых мальчиков и одной девочки — оценивалось как стабильное.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.