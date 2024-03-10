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На вечеринке в США при стрельбе погибли три человека

Полиция: в США на вечеринке при стрельбе погибли трое, еще несколько ранены

Три человека погибли и еще несколько получили ранения при стрельбе на частной вечеринке в американском городе Дженсборо, штат Арканзас, сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию.

Прибыв на место происшествия в пять утра, полицейские обнаружили жертв стрельбы. Погибли мужчина и женщина, которые, по словам сотрудников правоохранительных органов, были знакомы со стрелком, который также погиб. Еще четыре человека получили ранения, трое из них не имели отношения к подозреваемому. Всех пострадавших госпитализировали.

В полиции не уточнили, что могло привести к стрельбе.

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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

7 марта в Филадельфии восемь старшеклассников, ждавших автобус на остановке, получили огнестрельные ранения. По данным полиции, в сторону подростков в возрасте от 15 до 17 лет было направлено свыше 30 выстрелов. Один из пострадавших, 16-летний юноша, получил девять из них, его госпитализировали в критическом состоянии.

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стрельба США Арканзас
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