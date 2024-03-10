На вечеринке в США при стрельбе погибли три человека
Три человека погибли и еще несколько получили ранения при стрельбе на частной вечеринке в американском городе Дженсборо, штат Арканзас, сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию.
Прибыв на место происшествия в пять утра, полицейские обнаружили жертв стрельбы. Погибли мужчина и женщина, которые, по словам сотрудников правоохранительных органов, были знакомы со стрелком, который также погиб. Еще четыре человека получили ранения, трое из них не имели отношения к подозреваемому. Всех пострадавших госпитализировали.
В полиции не уточнили, что могло привести к стрельбе.
7 марта в Филадельфии восемь старшеклассников, ждавших автобус на остановке, получили огнестрельные ранения. По данным полиции, в сторону подростков в возрасте от 15 до 17 лет было направлено свыше 30 выстрелов. Один из пострадавших, 16-летний юноша, получил девять из них, его госпитализировали в критическом состоянии.
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков