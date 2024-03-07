В Филадельфии восемь подростков пострадали при стрельбе на остановке
В Филадельфии восемь старшеклассников, которые ждали автобус на остановке, получили огнестрельные ранения, сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.
По данным ведомства, в сторону восьми подростков в возрасте от 15 до 17 лет были направлены свыше 30 выстрелов. Один из пострадавших, 16-летний парень, получил девять из них, он находится в критическом состоянии.
Остальные раненые — шесть мальчиков и девочка — находятся в стабильном состоянии. Полиция разыскивает троих неизвестных, которые открыли огонь из припаркованного автомобиля.
Издание отмечает, что это четвертая стрельба на автобусной остановке в Филадельфии за то же число дней, три из них были со смертельным исходом. В частности, накануне от выстрелов погиб 17-летний подросток, еще четыре человека — двое несовершеннолетних и взрослые женщины — получили ранения.
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