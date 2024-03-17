Росавиация: ограничения на полеты в Домодедово, Внуково и Жуковском сняты

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ограничения на полеты, введенные ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, отменены, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11:15 мск временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты», — написал он.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили 20 самолетов, уточнил Кореняко.

Ограничения на полеты в трех московских аэропортах ввели около 9:39 мск. Из-за этого там задержали десятки рейсов на вылет и на прилет, часть прибывающих самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной атаке беспилотника в городском округе Домодедово. Она стала четвертой за сутки в Подмосковье и второй — в Домодедово.

В ночь на 17 марта Собянин писал, что дроны нейтрализовали также в Раменском и Ступинском городских округах. Еще два аппарата, летевших в сторону Москвы, уничтожили в Домодедово. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

Всего, по данным Минобороны, в течение ночи в Московской области сбили четыре дрона.