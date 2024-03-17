Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения после атаки дронов

Во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения после атаки дронов

Ограничения на полеты ввели с 09:39 мск. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Домодедово — четвертого за сутки в регионе. Задержаны десятки рейсов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — написал он.

В пресс-службе Домодедово сообщили РБК, что прием и вылет самолетов ограничены. «В целях обеспечения безопасности полетов в период действия подобных ограничений воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы. Так в Нижний Новогород ушли рейсы, следовавшие из Норильска и Горноалтайска. Рейс, летевший из Оша, ушел на запасной аэродром в Шереметьево», — заявили в пресс-службе.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной атаке беспилотника в городском округе Домодедово. Она стала четвертой за сутки в Подмосковье, и второй — в Домодедово.

Собянин писал, что дроны нейтрализовали в Раменском и Ступинском городских округах. Еще два аппарата, летевших в сторону Москвы, уничтожили в Домодедово. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

Всего, по данным Минобороны, в течение ночи в Московской области сбили четыре дрона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине, в последнее время они участились. На фоне атак в аэропортах ограничивают прием и отправку рейсов.

По данным с табло аэропорта Жуковский, в течение трех часов с 08:10 мск не было запланировано ни одного вылета, поэтому рейсы задержаны не были. Вылет рейса в Душанбе ожидается в 11:10 по расписанию. На прилет задержаны дневной и вечерний рейсы из Стамбула и Куляба.

В Домодедово с 09:20 не вылетели 16 рейсов. На прилет с 09:30 до полудня задержали 12.

Во Внуково с 9:20 задержали отправку 15 рейсов до 11:00. На прилет с 10:00 до 13:20 задержаны десять, большая часть из них перенаправлена в Шереметьево, один — в нижегородский аэропорт Стригино.

В 11:15 мск ограничения сняли, уточнили в Росавиации.