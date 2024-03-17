Гладков: четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский

В Белгородской области четыре дрона атаковали поселок Октябрьский

Украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов», — написал он.

Незадолго до этого о предотвращенной атаке беспилотника сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Средства ПВО перехватили дрон на подлете к Каменску.

Вечером 16 марта Белгородская область уже подверглась атаке со стороны Украины. Около полуночи беспилотник-камикадзе врезался в грузовик, который ехал по дороге. Водитель не получил травм, машина была повреждена.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.