В Белгородской области четыре дрона атаковали поселок Октябрьский
Украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов», — написал он.
Незадолго до этого о предотвращенной атаке беспилотника сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Средства ПВО перехватили дрон на подлете к Каменску.
Вечером 16 марта Белгородская область уже подверглась атаке со стороны Украины. Около полуночи беспилотник-камикадзе врезался в грузовик, который ехал по дороге. Водитель не получил травм, машина была повреждена.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
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