В Ростовской области ПВО отразили атаку беспилотника

Российские военные пресекли атаку дрона в Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску», — написал губернатор, добавив, что идет сбор информации о последствиях инцидента «на земле».

В ночь на 17 марта российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников, некоторые области обстреляли ракетами. Так, около полуночи ПВО сбили три дрона самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Калужской области. Чуть раньше ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области. В первом случае дрон-камикадзе ударил по фуре, водитель не пострадал. Во втором — ПВО перехватили ракету С-200.

В Краснодарском крае группа беспилотников пыталась атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), но была нейтрализована. После падения одного из них возник пожар, вскоре его потушили. Погиб один человек. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.