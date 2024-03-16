 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сын Ширвиндта назвал дату прощания с артистом

Церемония прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры начнется в полдень 18 марта
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом начнется в полдень 18 марта в Театре сатиры, сообщил РБК сын артиста Михаил Ширвиндт.

Артист умер 15 марта на 90-м году жизни. Вчера вечером стало известно, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет работал там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (сейчас это «Ленком Марка Захарова»). С 1957 года преподавал в Щукинском училище. Среди его учеников — Андрей Миронов, Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская, Мария Голубкина.

В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, а в Театр сатиры пришел в 1970 году.

Умер Александр Ширвиндт
Общество
Александр Ширвиндт

Среди спектаклей с участием Ширвиндта в Театре сатиры — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дом, где разбиваются сердца», «Горе от ума», «Где мы?!..».

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России растет вопреки прогнозам — The Economist
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

В качестве режиссера Ширвиндт поставил более 20 спектаклей, в их числе «Недоросль», «Страсти Черноморья» и «Слишком женатый таксист».

Он сыграл в кино свыше 50 ролей. Среди наиболее известных работ: Павлик в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Альфред Шато-Жебюс в фильме «Небесные ласточки», Харрис в комедии «Трое в лодке, не считая собаки».

Ширвиндт был автором шести книг. Последняя — «Опережая некролог» — вышла в 2020 году.

Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1989 году, в 2019-м он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Александр Ширвиндт театр Сатиры церемония прощания новости
Материалы по теме
«Ты смеешься, он нет»: артисты — об Александре Ширвиндте
Общество
Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Каким запомнился Александр Ширвиндт в кино. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд в чемпионате Германии Спорт, 18:38
В Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс Технологии и медиа, 18:19
Средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire Политика, 18:04
Boeing уведомил авиакомпании о новой проблеме с лайнерами Бизнес, 17:44
Международный военно-морской салон исключили из плана на следующий год Политика, 17:35
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 17:29
Клуб из второго дивизиона сенсационно вышел в полуфинал Кубка Англии Спорт, 17:29
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
WSJ узнала о расследовании в США из-за продажи наркотиков через Facebook Бизнес, 17:24
«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ Спорт, 17:18
Гладков рассказал о последствиях атак на Белгородскую область за сутки Политика, 17:08
Сын Ширвиндта назвал дату прощания с артистом Общество, 17:07
МИД заявил о наплыве россиян, желающих проголосовать на выборах в Паттайе Политика, 16:57
Суд 19 марта рассмотрит возможность освободить Дани Алвеса из тюрьмы Спорт, 16:53
Памфилова заявила о попытках уничтожить ящики с бюллетенями в 20 регионах Политика, 16:18