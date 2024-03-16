Сын Ширвиндта назвал дату прощания с артистом

Церемония прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры начнется в полдень 18 марта

Александр Ширвиндт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом начнется в полдень 18 марта в Театре сатиры, сообщил РБК сын артиста Михаил Ширвиндт.

Артист умер 15 марта на 90-м году жизни. Вчера вечером стало известно, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет работал там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (сейчас это «Ленком Марка Захарова»). С 1957 года преподавал в Щукинском училище. Среди его учеников — Андрей Миронов, Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская, Мария Голубкина.

В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, а в Театр сатиры пришел в 1970 году.

Среди спектаклей с участием Ширвиндта в Театре сатиры — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дом, где разбиваются сердца», «Горе от ума», «Где мы?!..».

В качестве режиссера Ширвиндт поставил более 20 спектаклей, в их числе «Недоросль», «Страсти Черноморья» и «Слишком женатый таксист».

Он сыграл в кино свыше 50 ролей. Среди наиболее известных работ: Павлик в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Альфред Шато-Жебюс в фильме «Небесные ласточки», Харрис в комедии «Трое в лодке, не считая собаки».

Ширвиндт был автором шести книг. Последняя — «Опережая некролог» — вышла в 2020 году.

Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1989 году, в 2019-м он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».