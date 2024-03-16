МИД заявил о наплыве россиян, желающих проголосовать на выборах в Паттайе

Фото: Посольство России в Таиланде

В Таиланде на избирательных участках выстроились очереди из россиян, желающих проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщило российское Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В связи с «высокой активностью избирателей» участковая избирательная комиссия посольства направила дополнительных сотрудников в пункт проведения голосования. Кроме того, время голосования 16 марта продлили на два часа — до 20:00 по местному времени. В случае необходимости период продлят еще на два часа, до максимально допустимого законом предела.

По данным ЦИК на 16:30, явка на выборах в целом по России превысила 50%. В шести регионах, как следует из онлайн-карты ЦИК, проголосовали 75 и более процентов избирателей: это Чукотский автономный округ, Амурская область, Республика Тыва, Кемеровская область, а также Чеченская республика и Краснодарский край.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое работает в 28 регионах России, приняли участие примерно 4,7 млн избирателей. За рубежом открыли 288 избирательных участков в 144 странах. Досрочно проголосовали на выборах более 62 тыс. россиян в 41 стране, рассказал член Центризбиркома Павел Андреев.

Таиланд стал первым государством, где началось основное голосование на выборах президента России за рубежом. Российский генконсул в Пхукете Владимир Соснов отметил, что на предыдущих выборах президента, в 2018 году, в Пхукете проводили однодневное голосование. Тогда пришли около 3 тыс. человек и сотрудникам избирательного участка «не хватило времени, чтобы принять всех желающих проголосовать».

По словам Соснова, на острове Пхукет проживают более 9,8 тыс. россиян с долгосрочными визам. В посольство также обращаются российские туристы, которые «интересуются вопросами организации голосования в Таиланде, где они будут проводить отпуск», добавил дипломат.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. В бюллетне четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).