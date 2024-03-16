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Выборы президента России ,  
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Москалькова пожаловалась ООН на нарушения прав россиян за рубежом

Москалькова пожаловалась комиссару ООН на нарушения избирательных прав россиян
Сюжет
Выборы президента России
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за препятствий при голосовании россиян за границей. Об этом она заявила во время посещения избирательного участка в приграничном Ивангороде Ленобласти, передает ТАСС.

Москалькова подчеркнула роль избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях, а также в Калининграде. По ее словам, именно туда приходят россияне, которые «сталкиваются с воспрепятствованием реализации ими своего избирательного права».

Омбудсмен назвала соотечественников, которые голосуют на приграничных участках, смелыми людьми, не боящимися стать «жертвами расправы» и «репрессий».

«Я со своей стороны обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы не просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшее нарушение международных норм права, но и принять меры для того, чтобы это не могло повториться и распространиться и просто пресечь такие нарушения», — сказала она.

Она привела в пример действия эстонских властей, которые, по ее словам, длительными проверками документов и досмотрами, «искусственно создают атмосферу угроз» ждя тех, кто решил поучаствовать в выборах. «Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права», — заключила она.

Таллин предупредил россиян о проверках на границе в дни голосования
Политика
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Ранее эстонские власти предупредили, что при пересечении границы с Россией в дни выборы могут быть задержки: полиция будет тщательно проверять пересекающих границу.

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В стране открылся только один избирательный участок — в Таллине. Ранее эстонский МИД пообещал не мешать проведению выборов на территории диппредставительств России.

Выборы в России проходят с 15 до 17 марта. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Теги
Татьяна Москалькова выборы президента комиссар ООН
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