В Крыму назвали «юридически ничтожной» передачу полуострова Украине
Принятое в 1954 году решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР нелегитимно, его нужно отменить через Конституционный суд, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
«Иногда создается впечатление, что все было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный», — написал он в телеграм-канале.
Рассуждая о законности указа, он привел в пример несколько «политико-правовых ляпов»: отсутствие у РСФСР и УССР полномочий для самостоятельного принятия решений об изменении границ, принятие решения не Верховным советом СССР, а указом его президиума, и другие.
«Все это дало нам основания инициировать запрос в Конституционный суд», — заключил он. Константинов неоднократно выступал с подобными предложениями.
Летом 2023 года рабочая группа при крымском парламенте начала готовить запросы в Конституционный суд об отмене решения о передаче Крыма.
Решение передать Крым Украинской ССР приняли при Никите Хрущеве. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР.
Генпрокуратура России в 2015 году назвала неконституционным решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области Украине в 1954 году.
После распада СССР Крым остался в составе Украины, а в 2014 году стал российским регионом по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования, Киев неоднократно заявлял о намерении вернуть Крым.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
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