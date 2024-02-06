МИД вызвал дипломатов прибалтийских стран из-за выборов

Дипломаты из Эстонии, Латвии и Литвы вызваны в российский МИД из-за вопроса обеспечения безопасности на избирательных участках в Таллине, Риге и Вильнюсе на выборах президента России

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В МИД России вызвали временных поверенных в делах Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

«6 февраля в МИД России были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в Москве в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте с. г. на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине», — сообщила она.

Захарова отметила, что дипломатам напомнили о необходимости согласно международным нормам «принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств», в случае с выборами это касается и их сотрудников, и избирателей. Если будут появятся препятствия при проведении выборов, это «вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах», предупредили в МИДе.

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На выборах президента России, которые пройдут 15–17 марта, за рубежом будут открыты более 300 избирательных участков, в том числе в недружественных странах, к которым Москва относит прибалтийские республики. Участки появятся во всех государствах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения России.



Захарова ранее выразила сожаление, что закрытие российских дипломатических представительств в ряде стран сократило возможности Москвы по размещению избирательных участков. По ее словам, в первую очередь речь идет о государствах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. В этих странах будет меньше участков, чем было во время предыдущих выборов.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в декабре пообещал, что страна не будет мешать проведению выборов на территории диппредставительств России, у страны нет на это «юридических оснований».