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Таллин предупредил россиян о проверках на границе в дни голосования

Эстония предупредила россиян о тщательных проверках на границе в дни голосования
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

При пересечении границы России со стороны Эстонии в дни голосования на выборах президента возможны задержки из-за тщательных проверок полиции, заявил Delfi руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

«При пересечении границы нужно быть готовым к задержкам. Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу. Любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено», — сказал Пургель.

На выборах президента России, которые пройдут 15–17 марта, за рубежом будут открыты более 300 избирательных участков, в том числе в недружественных странах, к которым Москва относит прибалтийские республики.

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Фото:Sputnik / РИА Новости

Эстония откроет только один избирательный участок в Таллине. В приграничном уезде Ида-Вирумаа проживают около 35 тыс. россиян, сообщили эстонские власти, поэтому вероятно, жители уезда предпочтут проголосовать в России.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в декабре 2023 года пообещал, что страна не будет мешать проведению выборов на территории диппредставительств России, у страны нет на это «юридических оснований».

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Теги
Эстония выборы президента России пересечение границы
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