Явка на онлайн-голосовании превысила 80%

Минцифры: явка избирателей на платформе ДЭГ к 11:00 мск — 82%

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В дистанционном электронном голосовании на выборах президента приняли участие более 80% подавших заявки россиян, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11:00 мск 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек», — говорится в публикации.

Лидерами по явке стали Камчатский и Алтайский края — 91% и 84% соответственно, а также Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — по 83%. Онлайн-голосование доступно в 29 регионах.

Для москвичей онлайн-голосование организовано отдельно, на региональном портале.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта, а инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.