Бывший соратник Трампа отказался поддержать его кандидатуру на выборах

Майк Пенс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Майк Пенс, который занимал пост вице-президента при администрации Дональда Трампа, заявил, что не поддержит экс-президента на предстоящих выборах главы государства.

«Никого не должно удивить, что я не поддержу Дональда Трампа в этом году», — сказал он в интервью для Fox News.

Пенс подчеркнул, что гордится результатами работы их администрации, сделавшей страну «процветающей», однако новая предвыборная кампания Трампа следует повестке, противоречащей ценностям, на которых основывалось их правление.

Пенс начал дистанцироваться от Трампа, когда бывший американский лидер попытался добиться отмены итогов выборов, на которых уступил демократу, нынешнему президенту Джо Байдену.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года — и Трамп, и Байден намерены участвовать в них. Первый остался единственным кандидатом на выдвижение от своей партии, второй — лидирует среди демократов.

В июне 2023 года Пенс объявил о начале своей президентской кампании, но в октябре того же года вышел из гонки, заявив, что «сейчас не его время».