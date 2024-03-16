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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника

Старовойт: ПВО сбили три украинских беспилотника в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

О первом сбитом апперате самолетного типа губернатор написал в 00:14 мск, о втором — в 00:39 мск. О третьем сбитом дроне Старовойт сообщил в 00:45 мск.

Информацию о пострадавших или разрушениях он не уточнил.

Ранее в регионе объявили ракетную опасность.

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Фото:Google Maps

Вечером 15 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, один из снарядов попал в частный дом, произошло возгорание.

Кроме того, по данным Минобороны, с 10 марта на регион продолжаются атаки диверсантов, в частности в районе Теткино. Старовойт рассказывал, что Украина «не оставляет попытки войти своими ДРГ» в Курскую область, им противостоят пограничники ФСБ и вооруженные силы.

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В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника
В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника

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Курская область беспилотники ВСУ Роман Старовойт ПВО
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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