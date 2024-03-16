В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
О первом сбитом апперате самолетного типа губернатор написал в 00:14 мск, о втором — в 00:39 мск. О третьем сбитом дроне Старовойт сообщил в 00:45 мск.
Информацию о пострадавших или разрушениях он не уточнил.
Ранее в регионе объявили ракетную опасность.
Вечером 15 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, один из снарядов попал в частный дом, произошло возгорание.
Кроме того, по данным Минобороны, с 10 марта на регион продолжаются атаки диверсантов, в частности в районе Теткино. Старовойт рассказывал, что Украина «не оставляет попытки войти своими ДРГ» в Курскую область, им противостоят пограничники ФСБ и вооруженные силы.
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