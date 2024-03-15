Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

Александр Ширвиндт (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера и режиссера Александра Ширвиндта.

«Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком», — написал мэр, адресовав свои соболезнования семье покойного и его коллегам по театру.

По словам Собянина, цитаты героев, которых играл в кино Ширвиндт, всегда «уходили в народ». Спектакли с участием актера мэр назвал «незабываемым событием».

Бывший худрук Московского академического театра сатиры Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни 15 марта.

Соболезнования родным и близким режиссера выразил президент России Владимир Путин.

Ширвиндт возглавлял Театр сатиры с 2000 года. Перед этим он 30 лет служил в театре в качестве актера. Актер принимал участие в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума» и других постановках. Его заметные роли в кино были в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Принцесса цирка» и «Вокзал для двоих».