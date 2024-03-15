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Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта
Президент Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Александр Ширвиндт
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста России Александра Ширвиндта и направл телеграмму родным и близким покойного, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Бывший худрук Театра Сатиры Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни 15 марта. Причина смерти пока неизвестна.
Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст (на тот момент ему было 87 лет), «обнулить невозможно».
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