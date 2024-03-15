Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта

Александр Ширвиндт (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста России Александра Ширвиндта и направл телеграмму родным и близким покойного, сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бывший худрук Театра Сатиры Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни 15 марта. Причина смерти пока неизвестна.

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст (на тот момент ему было 87 лет), «обнулить невозможно».

Материал дополняется.