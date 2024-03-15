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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и прилегающем к областной столице районе включили сигнал ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Губернатор напомнил, что, находясь дома, не следует подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — посоветовал Гладков.

В случае нахождения на улице нужно спуститься в укрытие или «иное безопасное место».

Сигнал был запущен в 19:18 мск. Спустя десять минут его отменили, о чем также проинформировал губернатор.

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Белгородская область регулярно подвергается артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

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15 марта регион неоднократно атаковали. За день средства ПВО сбили 22 снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Гладков уточнил, что в результате обстрелов травмы получили четыре мужчины. Одного из них госпитализировали в состоянии крайней тяжести, двое остаются в тяжелом состоянии, четвертому оказали помощь на месте происшествия.

Повреждения получили производственное предприятие, социальный объект, четыре автомобиля и автобус.

В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность

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Белгород ракетная опасность тревога Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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