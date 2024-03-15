Избирком Югры рассказал подробности попытки поджога урны в Когалыме

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Жительница Когалыма пыталась сжечь урну на избирательном участке зажигательной смесью. Подробности инцидента сообщила избирательная комиссия Ханты-Мансийского округа в телеграм-канале.

«Была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана» — говорится в сообщении.

Огонь быстро потушили, никто из избирателей не пострадал. Оборудование на участке не повреждено, голосование продолжилось.

О пяти случаях порчи избирательных урн рассказали в ЦИК. Избиратели заливали в ящики различные жидкости, в том числе краску и зеленку. В Ростове и Карачаево-Черкессии нарушители вылили в урны чернила.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала нарушителей подонками. Задержанным за порчу урн грозит уголовное наказание и до пяти лет лишения свободы, добавила она.