Избирком Югры рассказал подробности попытки поджога урны в Когалыме
Жительница Когалыма пыталась сжечь урну на избирательном участке зажигательной смесью. Подробности инцидента сообщила избирательная комиссия Ханты-Мансийского округа в телеграм-канале.
«Была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана» — говорится в сообщении.
Огонь быстро потушили, никто из избирателей не пострадал. Оборудование на участке не повреждено, голосование продолжилось.
О пяти случаях порчи избирательных урн рассказали в ЦИК. Избиратели заливали в ящики различные жидкости, в том числе краску и зеленку. В Ростове и Карачаево-Черкессии нарушители вылили в урны чернила.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала нарушителей подонками. Задержанным за порчу урн грозит уголовное наказание и до пяти лет лишения свободы, добавила она.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.