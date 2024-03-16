Эксперты назвали города с самыми довольными своей карьерой россиянами

«Авито»: самые довольные своей карьерой россияне живут в Волгограде и Уфе

Волгоград (Фото: Игорь Генералов / ТАСС)

Волгоград, Уфа и Челябинск стали лидерами среди городов, в которых людям больше всего нравится их карьера, следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть в распоряжении у РБК).

Аналитики компании провели опрос среди более 7 тыс. работающих россиян и выяснили, в каких крупных городах люди довольны своей карьерой больше всего. Лидером стал Волгоград, где 46% респондентов нравится их место работы. В тройку лидеров вошли также Уфа (38%) и Челябинск (36%).

На четвертом месте оказался Ростов-на-Дону, в котором строить карьеру нравится 35% опрошенных. Пятую строчку рейтинга занял Екатеринбург с 32% жителей, довольных работой. На шестой позиции, чуть-чуть уступив Екатеринбургу, расположилась столица — в Москве удовольствие от работы получают 31% респондентов. Затем идут Пермь (также 31%), Казань (29%), Нижний Новгород (28%) и Красноярск (27%).

В целом по России самыми довольными своей карьерой оказались представители топ-менеджмента и директора (59% респондентов), а также руководители отделов или департаментов (46%) и высококвалифицированные специалисты (34%). Для подавляющего большинства — 82% опрошенных — работа является важной частью развития или основным приоритетом.

В конце февраля сервис по поиску работы SuperJob представил результаты опроса, в котором большинство россиян (72%) заявили о полной вовлеченности в работу. В 2023 году таких граждан было 68%.

В среднем участники опроса оценили уровень своей вовлеченности в работу на 4,6 балла из 5. С наибольшей мотивацией работают россияне старше 45 лет.