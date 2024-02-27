Опрос выявил рост вовлеченности россиян в работу
Большинство россиян (72%) оценили свою вовлеченность в работу на 5 баллов из 5, полтора года назад таких было 68%, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob по заказу РБК.
В среднем россияне оценивают уровень своей вовлеченности в работу на 4,6 балла из 5. Подавляющее большинство — семь из десяти — считают, что их вовлеченность максимально высока.
В крайне низкой вовлеченности (на 1 балл из 5) признались лишь 1% опрошенных. С наибольшей мотивацией работают россияне старше 45 лет (74%).
Женщины оценивают свою мотивацию чуть выше, чем мужчины (4,7 и 4,5 балла соответственно). Число тех, кто считает, что достоин пятерки по этому показателю, среди женщин также выше (76 и 68% соответственно).
Мероприятия по повышению вовлеченности персонала в работу проводят лишь трое из десяти работодателей. Наиболее популярные форматы — это обучение, рабочие встречи, а также сбор обратной связи и идей по улучшению работы, отметили исследователи.
В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных граждан старше 18 лет и представители 1 тыс. компаний из всех округов страны.
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