 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Еврокомиссия начала проверку AliExpress из-за поддельных лекарств

Еврокомиссия начала проверку AliExpress из-за поддельных лекарств
Фото: Wang He / Getty Images
Фото: Wang He / Getty Images

Еврокомиссия начала проверку маркетплейса AliExpress из-за подозрений в несоблюдении закона о цифровых услугах (DSA), сообщает пресс-служба ЕК.

Процедура направлена на выяснение того, в достаточном ли объеме китайская компания выполняет обязательства по борьбе с продажей опасных для здоровья товаров. Речь идет, в частности, о реализации поддельной фармацевтической продукции и продуктов питания, а также пищевых добавок.

«Закон о цифровых услугах касается не только разжигания ненависти, дезинформации и травли в Cети. Он также призван обеспечить изъятие нелегальных или небезопасных продуктов, которые продают в Евросоюзе посредством платформ электронной коммерции», — прокомментировал начало расследования еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он также добавил, что охватывающая в ЕС свыше 100 млн пользователей платформа AliExpress должна соблюдать DSA в полном объеме.

ЕК решила расследовать ценообразование китайских электромобилей
Экономика
Фото:Wan Shanchao / XinHua / Global Look Press

Еврокомиссия также направит запросы о предоставлении информации о соответствии DSA в Microsoft Corp., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. (ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter), Snapchat и TikTok.

В августе 2023 года украинские власти добавили материнскую компанию AliExpress — китайскую группу Alibaba — в список «спонсоров войны». В качестве обоснования меры Киев отметил, что группа продолжает вести бизнес в России, а также причастна к продаже «вывезенной с оккупированных территорий Украины меди».

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки

Речь шла о закупках металла китайской компанией Quzhou Nova у Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Дебальцево — город в ДНР.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Евросоюз расследование AliExpress Еврокомиссия
Материалы по теме
Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны»
Бизнес
ЕК начала расследование против соцсети Х
Технологии и медиа
ЕК решила расследовать ценообразование китайских электромобилей
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 18:16
В Уфе отметили лучшие идеи по развитию России грантами по ₽500 тыс. Отрасли, 18:09
Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции Общество, 18:06
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России Технологии и медиа, 18:05
Избирком Югры рассказал подробности попытки поджога урны в Когалыме Политика, 18:03
Росстат зафиксировал падение ввода жилья в Москве Недвижимость, 18:02
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 18:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Насколько велик риск отставки Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля Политика, 17:54
Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными Политика, 17:53
Минобороны назвало число потерянных ВСУ танков и Bradley за неделю Политика, 17:39
В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще пять снарядов РСЗО Vampire Политика, 17:37
Дилер назвал цены на кроссовер Solaris HC Авто, 17:36
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 17:33
МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду Спорт, 17:32