Еврокомиссия начала проверку AliExpress из-за поддельных лекарств

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Еврокомиссия начала проверку маркетплейса AliExpress из-за подозрений в несоблюдении закона о цифровых услугах (DSA), сообщает пресс-служба ЕК.

Процедура направлена на выяснение того, в достаточном ли объеме китайская компания выполняет обязательства по борьбе с продажей опасных для здоровья товаров. Речь идет, в частности, о реализации поддельной фармацевтической продукции и продуктов питания, а также пищевых добавок.

«Закон о цифровых услугах касается не только разжигания ненависти, дезинформации и травли в Cети. Он также призван обеспечить изъятие нелегальных или небезопасных продуктов, которые продают в Евросоюзе посредством платформ электронной коммерции», — прокомментировал начало расследования еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он также добавил, что охватывающая в ЕС свыше 100 млн пользователей платформа AliExpress должна соблюдать DSA в полном объеме.

Еврокомиссия также направит запросы о предоставлении информации о соответствии DSA в Microsoft Corp., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. (ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter), Snapchat и TikTok.

В августе 2023 года украинские власти добавили материнскую компанию AliExpress — китайскую группу Alibaba — в список «спонсоров войны». В качестве обоснования меры Киев отметил, что группа продолжает вести бизнес в России, а также причастна к продаже «вывезенной с оккупированных территорий Украины меди».

Речь шла о закупках металла китайской компанией Quzhou Nova у Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Дебальцево — город в ДНР.