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ЕК решила расследовать ценообразование китайских электромобилей

Еврокомиссия начала расследование против китайских производителей электрокаров
Фото: Wan Shanchao / XinHua / Global Look Press
Фото: Wan Shanchao / XinHua / Global Look Press

Еврокомиссия начала расследование в отношении субсидий на китайские электромобили из-за растущей конкуренции между Европой и Китаем, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, сообщает The New York Times.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз рассматривает сектор электромобилей как «важнейшую отрасль» экономики с «большим потенциалом» для Европы.

«Мировые рынки наводнены более дешевыми — на 20% дешевле европейских — китайскими электромобилями. Их цена искусственно снижается огромными государственными субсидиями», — сообщила глава ЕК. Она призвала Китай рассматривать индустрию электромобилей объективно и не прибегать к односторонним мерам.

Bloomberg сообщал, что бренды Китая создают угрозу в первую очередь немецкому автопрому, который долгое время был лидером на рынке. В 2023 году китайская BYD обогнала немецкий Volkswagen по числу продаж в Швеции.

BYD также обошла компанию Илона Маска Tesla, став одним из самых агрессивно растущих игроков на рынке. В 2022 году китайская компания продала свыше 1,85 млн электрокаров, в то врем как Tesla — только 1,3 млн.

Теги
Еврокомиссия Китай электромобили
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