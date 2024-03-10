В Одессе прогремели взрывы, в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одессе и Снигиревке прогремели взрывы

В Одессе раздались взрывы, сообщают местные издания РБК-Украина и Суспільне. Также «Зеркало недели» пишет о взрывах в Харькове.

Кроме того, взрывы были слышны в городе Снигиревка Николаевской области, заявил глава городской военной администрации Иван Кухта в телеграм-канале. Позже он сообщил, что в Павловском сельском округе была повреждена линия электропередач, поэтому в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения электричества.

По состоянию на 1:43 мск сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, показывают сервисы, которые отслеживают такие сигналы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.