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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе и Снигиревке прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе раздались взрывы, сообщают местные издания РБК-Украина и Суспільне. Также «Зеркало недели» пишет о взрывах в Харькове.

Кроме того, взрывы были слышны в городе Снигиревка Николаевской области, заявил глава городской военной администрации Иван Кухта в телеграм-канале. Позже он сообщил, что в Павловском сельском округе была повреждена линия электропередач, поэтому в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения электричества.

По состоянию на 1:43 мск сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, показывают сервисы, которые отслеживают такие сигналы.

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Теги
Одесса Харьков взрывы Украина Воздушная тревога
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