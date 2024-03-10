В Одессе и Снигиревке прогремели взрывы
В Одессе раздались взрывы, сообщают местные издания РБК-Украина и Суспільне. Также «Зеркало недели» пишет о взрывах в Харькове.
Кроме того, взрывы были слышны в городе Снигиревка Николаевской области, заявил глава городской военной администрации Иван Кухта в телеграм-канале. Позже он сообщил, что в Павловском сельском округе была повреждена линия электропередач, поэтому в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения электричества.
По состоянию на 1:43 мск сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, показывают сервисы, которые отслеживают такие сигналы.
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