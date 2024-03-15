Посольство России в Корее объяснило политикой отмену спектакля Захаровой в Сеуле

Посольство увидело политику в отмене спектакля Светланы Захаровой в Корее

Светлана Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Международное сотрудничество в сфере культуры и искусства не должно становиться заложником политических игр, заявила пресс-служба посольства России в Южной Корее.

Так в диппредставительстве прокомментировали отмену постановки с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле.

«Сотрудничество в области культуры и искусства, способствующее укреплению взаимопонимания и добрососедства между странами и народами, не должно становиться заложником политических игр», — говорится в публикации посольства.

Там подчеркнули, что «нечистоплотной кампании по дискредитации предстоящих концертов российского балета», распространившейся во многих западных странах, не место в современном мире.

Постановка Modanse с участием Захаровой должна была пройти с 17 по 21 апреля. Центр искусств в Сеуле, где планировалось проведение, объяснил отмену опасениями за безопасность артистов и зрителей.

Ранее с требованием отменить постановку выступало украинское посольство. Там заявили, что подобные выступления «оправдывают агрессию России и обесценивают страдания народа Украины».

Народная артистка России Светлана Захарова родилась в 1979 году в Луцке Украинской ССР. С 1989 года училась в Киевском хореографическом училище, а затем в Академии русского балета им. А.Я.Вагановой.