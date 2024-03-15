РКН отчитался о блокировке 10 фишинговых сайтов о президентских выборах

РКН с 1 по 15 марта заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме выборов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал десять фишинговых сайтов по теме выборов президента России с 1 по 15 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал десять фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что домены этих ресурсов расположены в зонах.org,.info и.net, которые относятся к международным.

Как правило, фишинговая атака представляет собой выдачу фейковых сайтов, имитирующих интернет-страницы популярных компаний — соцсетей, интернет-магазинов и других. Хакеры рассчитывают на то, что пользователь не заметит подделки и укажет на странице личные данные — реквизиты карты, логин и пароль, номер телефона. Если кто-либо сделает это, мошенники получат его данные.

Утром 15 марта по всей России открылись избирательные участки на выборах президента, голосование продлится до 17 марта. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее Минцифры сообщило о высокой нагрузке на систему электронного голосования. В ведомстве объяснили это высокой активностью избирателей. Общая явка на онлайн-голосование в 28 регионах (без учета Москвы) на 11:00 15 марта составила 31%.